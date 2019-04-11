В Ташкенте возбудили уголовное дело после избиения предпринимателя

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В столице возбуждено уголовное дело после избиения предпринимателя Анвара Раджабова, сообщили в ГУВД.
Ранее в интернете появилась информация о том, что в отношении лиц, нанесших телесные повреждения этому мужчине, не приняты меры. Эта информация не соответствует действительности, отметили в ГУВД.
"В ходе доследственной проверки было установлено, что в ту ночь между рабочими цехов, размещающимися в здании бывшего таксопарка №2 в Учтепинском районе, произошла ссора. На шум вышел 34-летний предприниматель, цех которого расположен на третьем этаже, и попытался успокоить рабочих. Однако работники цеха по изготовлению металлоконструкций нанесли мужчине телесные повреждения. Никто кроме рабочих цехов в инциденте не участвовал, как пишут в интернете, и со стороны никто не врывался", — говорится в публикации.
Возбуждено дело по пунктам "а", "б", "в" части 2-й статьи 277-й ("Хулиганство") Уголовного кодекса Узбекистана.