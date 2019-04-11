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В Ташкенте возбудили уголовное дело после избиения предпринимателя

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Инцидент произошел в ночь на 9 апреля в здании бывшего таксопарка №2 в Учтепинском районе.

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В столице возбуждено уголовное дело после избиения предпринимателя Анвара Раджабова, сообщили в ГУВД.

Ранее в интернете появилась информация о том, что в отношении лиц, нанесших телесные повреждения этому мужчине, не приняты меры. Эта информация не соответствует действительности, отметили в ГУВД.

Инвентарь для уборки улиц, архивное фото
© Sputnik / Владимир Астапкович
А был ли дворник: в ГУВД прокомментировали инцидент с якобы избиением мужчины
Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 апреля. Примерно в 01:30 в дежурную часть УКД ОВД Учтепинского района из Ташкентской городской клинической больницы неотложной медицинской помощи поступило сообщение о том, что к ним привезли мужчину с телесными повреждениями.

"В ходе доследственной проверки было установлено, что в ту ночь между рабочими цехов, размещающимися в здании бывшего таксопарка №2 в Учтепинском районе, произошла ссора. На шум вышел 34-летний предприниматель, цех которого расположен на третьем этаже, и попытался успокоить рабочих. Однако работники цеха по изготовлению металлоконструкций нанесли мужчине телесные повреждения. Никто кроме рабочих цехов в инциденте не участвовал, как пишут в интернете, и со стороны никто не врывался", — говорится в публикации.

Возбуждено дело по пунктам "а", "б", "в" части 2-й статьи 277-й ("Хулиганство") Уголовного кодекса Узбекистана.

Теги:
избиение, драка, побои, уголовное дело, ГУВД Ташкента



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