Казахстанец хотел провезти в Узбекистан 20 центнеров макулатуры

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Казахские пограничники задержали мужчину, пытавшегося на грузовой машине ввезти в Узбекистан почти 20 центнеров макулатуры, сообщается на сайте Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.
В пункте пропуска "Капланбек" на участке Сарыагашского пограничного отряда пограничники совместно с сотрудниками таможенной службы задержали гражданина Казахстана 1983 года рождения, следовавшего в сторону узбекской границы на грузовой автомашине Volvo.
В машине обнаружили 19,95 тысячи килограммов макулатуры, мужчина намеревался провезти ее в обход таможни.
Содержимое бумаг изучается, отметили в ПС КНБ Казахстана.
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