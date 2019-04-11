Казахстанец хотел провезти в Узбекистан 20 центнеров макулатуры

В кузове грузовика были обнаружены мешки с бумагой. Судя по фотографиям, мужчина перевозил книги и блокноты. Их содержимое изучается.

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Казахские пограничники задержали мужчину, пытавшегося на грузовой машине ввезти в Узбекистан почти 20 центнеров макулатуры, сообщается на сайте Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.

В пункте пропуска "Капланбек" на участке Сарыагашского пограничного отряда пограничники совместно с сотрудниками таможенной службы задержали гражданина Казахстана 1983 года рождения, следовавшего в сторону узбекской границы на грузовой автомашине Volvo.

В машине обнаружили 19,95 тысячи килограммов макулатуры, мужчина намеревался провезти ее в обход таможни.

© Пограничная служба КНБ РК На границе Казахстана и Узбекистана задержана машина с 20 000 кг макулатуры

Содержимое бумаг изучается, отметили в ПС КНБ Казахстана.

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