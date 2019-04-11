В Мурманске раскрыта крупная ОПГ, в которую входили узбекистанцы

Гражданка Узбекистана объявлена в розыск. Еще один гражданин республики в данный момент уже осужден.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Правоохранительным органам Мурманской области впервые удалось выявить организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной миграцией, в составе которой промышляли граждане Узбекистана, сообщает "Мурманский вестник".

В ОПГ, организованную жительницей Мурманской области, входили четыре человека: две женщины и двое мужчин. Двое из них - граждане Узбекистана, еще двое - россияне.

Деятельность группа начала в январе 2016 года.

Одна из женщин выступала в роли координатора, один из участников искал клиентов, другой готовил готовил фиктивные трудовые договоры через фирмы, которые существовали только на бумаге, третий предоставлял жилье для прописки.

Участников ОПГ задержали в октябре 2017-го.

За это время они успели легализовать в Мурманской области около 660 незаконных мигрантов - граждан пяти республик ближнего зарубежья, в основном Азии и Кавказа, - а также заработать на этом более миллиона рублей.

Задержание проводилось в один день. Одновременно было проведено 16 обысков, во время которых выявлено более 900 фиктивных документов.

Все незаконные мигранты, кому удалось таким образом легализоваться в регионе, были проверены на причастность к экстремистским организациям, но, к счастью, ни в одном случае она не подтвердилась. На сегодня все они покинули пределы России.

Покинула Мурманскую область и одна из фигуранток - гражданка Узбекистана. Она объявлена в розыск.

Еще один гражданин Узбекистана в данный момент уже осужден. Двое российских участников ОПГ сейчас находятся под подпиской о невыезде и ожидают суда.