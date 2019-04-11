Ислом Туляганов, осужденный за убийство Жасура Ибрагимова, отпущен из тюрьмы

Туляганов был признан виновным в умышленном нанесении молодому человеку тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. За это он был приговорен к шести годам тюрьмы.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Тюремный срок Исломбека Туляганова заменен на исправительные работы. Молодой человек вышел из тюрьмы.

Соответствующее решение вынес Навоийский городской суд по уголовным делам 20 декабря 2018 года, сообщают в среду местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

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"Неотбытая часть наказания Исломбека Туляганова в виде лишения свободы заменена исправительными работами на срок 4 года 5 месяцев 15 дней с удержанием 20% зарплаты в доход государства", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, студент медколледжа имени Боровского Жасур Ибрагимов скончался 1 июня 2017 года в реанимации после нескольких операций. Причиной смерти стали травмы, полученные в драке с однокурсником еще в начале мая.

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Адвокаты потерпевшей стороны настаивали на том, что избиение было групповым, однако по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений проходил только один фигурант — Исломбек Туляганов.

Тогда Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента признал Туляганова виновным в смерти Жасурбека Ибрагимова и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.