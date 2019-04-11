Таможенники нашли в почтовой посылке украшения на 10 миллионов сумов

Изделия не были указаны в таможенной декларации.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Сотрудники таможенного поста ВЭД "Бош почтамт" обнаружили в почтовом отправлении из-за границы золотые украшения, передает пресс-служба ГТК Узбекистана.

INDRANIL MUKHERJEE / AFP Узбекистанцы замаскировали золото, но не смогли обмануть таможенников

Посылка с ювелирными изделиями была адресована гражданину Б.Р..

По предварительной оценке, стоимость драгоценностей составляет свыше десяти миллионов сумов.

В настоящее время по выявленному факту ведутся таможенные проверки.

Согласно правилам оказания услуг почтовой связи, в международных письмах и посылках без объявленной ценности запрещаются к пересылке золото или серебро в изделиях или в необработанном виде, драгоценные камни, ювелирные изделия и другие драгоценные предметы.