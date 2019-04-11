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Золотая посылка

Таможенники нашли в почтовой посылке украшения на 10 миллионов сумов

© ГТК Узбекистана
Происшествия
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Изделия не были указаны в таможенной декларации.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Сотрудники таможенного поста ВЭД "Бош почтамт" обнаружили в почтовом отправлении из-за границы золотые украшения, передает пресс-служба ГТК Узбекистана.

Золотые украшения
INDRANIL MUKHERJEE / AFP
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Посылка с ювелирными изделиями была адресована гражданину Б.Р..

По предварительной оценке, стоимость драгоценностей составляет свыше десяти миллионов сумов.

В настоящее время по выявленному факту ведутся таможенные проверки.

Согласно правилам оказания услуг почтовой связи, в международных письмах и посылках без объявленной ценности запрещаются к пересылке золото или серебро в изделиях или в необработанном виде, драгоценные камни, ювелирные изделия и другие драгоценные предметы.

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Теги:
Таможня, Ташкент, Узбекистан



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