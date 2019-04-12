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Мужчина пересчитывает доллары США, фото из архива

Ташкентец за 11 тысяч долларов обещал устроить поступление в вуз

© Sputnik / Anton Denisov
Происшествия
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Мошенника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице мошенника, который обещал устроить поступление в вуз при содействии высокопоставленных должностных лиц. Свою услугу он оценил в 11 тысяч долларов США.

"В ходе проведенной сотрудниками Чиланзарского районного отдела Департамента доследственной проверки по заявлению гражданина М.Т. установлено, что гражданин М.Г. в 2018 году получил путем мошенничества 11 тысяч долларов США якобы с целью устроить поступление гражданина М.Т. в Ташкентский государственный юридический университет при содействии высокопоставленных должностных лиц", — сообщили в Генпрокуратуре.

В отношении М.Г. возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Ранее в Ташкенте был задержан исполняющий обязанности директора ООО "Ташкентский филиал агрохимической станции" — он обещал устроить поступление в Ташкентский государственный экономический университет за 15 тысяч долларов. 

Теги:
вуз, мошенник, мошенничество, Генпрокуратура Узбекистана, уголовное дело



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