Ташкентец за 11 тысяч долларов обещал устроить поступление в вуз

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице мошенника, который обещал устроить поступление в вуз при содействии высокопоставленных должностных лиц. Свою услугу он оценил в 11 тысяч долларов США.

"В ходе проведенной сотрудниками Чиланзарского районного отдела Департамента доследственной проверки по заявлению гражданина М.Т. установлено, что гражданин М.Г. в 2018 году получил путем мошенничества 11 тысяч долларов США якобы с целью устроить поступление гражданина М.Т. в Ташкентский государственный юридический университет при содействии высокопоставленных должностных лиц", — сообщили в Генпрокуратуре.

В отношении М.Г. возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Ранее в Ташкенте был задержан исполняющий обязанности директора ООО "Ташкентский филиал агрохимической станции" — он обещал устроить поступление в Ташкентский государственный экономический университет за 15 тысяч долларов.