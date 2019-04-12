В Намангане воры вынесли из магазина женские платки на 80 миллионов сумов

ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. В Намангане местные жители выкрали из подвала ООО "ZulayhoSanoblTicaret" женские платки на общую сумму 80 миллионов сумов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

В результате принятых мер за совершение данного преступления были задержаны Ш.Ш., М.У. и Н.Б., проживающие в городе Намангане.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее группа девушек совершила дерзкое ограбление в Самаркандском районе. Они проникли в дом гражданки С.И. и украли оттуда ювелирное изделие на сумму два миллиона 800 тысяч сумов.