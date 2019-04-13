Мужчина скончался прямо возле станции метро в Ташкенте

Случайный прохожий увидел, что мужчине стало плохо, и вызвал скорую помощь. Однако медики не смогли ему помочь – им осталось лишь констатировать смерть человека.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента около станции метро "Алмазар" скончался мужчина.

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, инцидент произошел днем в пятницу, 12 апреля.

Известно, что мужчине было 40 лет. Он приехал в столицу из Ташкентской области для медицинского обследования. Однако, проходя по улице, он почувствовал резкое недомогание и упал.

Оказавшийся рядом случайный прохожий вызвал скорую помощь. Прибывшие на место медики ничем не могли помочь человеку – они лишь констатировали его смерть.

На место происшествия незамедлительно прибыли инспектор профилактики и сотрудники ППС ГУВД.

В настоящее время по факту скоропостижной смерти Виктора Ф. проводится проверка.