Уроженец Узбекистана в Крыму призывал к насилию в отношении иноверцев

По данным крымского управления ФСБ России, в ходе закрытых занятий мужчина проводил идеологическую обработку прихожан, вовлекая в экстремистскую деятельность новых членов.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Севастополе выявлен лидер группы радикальных исламистов — уроженец Узбекистана 1984 года рождения. По месту его проживания проведены обыски и изъята запрещенная литература, сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское управление Федеральной службы безопасности РФ.

"Установлено, что уроженец Узбекистана 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений", — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 Уголовного кодекса РФ).

По данным управления, в ходе закрытых занятий мужчина проводил идеологическую обработку прихожан, вовлекая в экстремистскую деятельность новых членов.

По месту проживания подозреваемого были изъяты запрещенная литература, документы, компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.