Задушил и обезглавил сестру: в Таджикистане вынесен приговор по жуткому делу

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Гражданин Таджикистана, который жестоко расправился со своей несовершеннолетней сестрой, отправится в тюрьму на 18 лет, пишет Sputnik Таджикистан. Приговор вынес суд Согдийской области.

Преступление было совершено в городе Истаравшане Согдийской области. Во время ссоры со своей 17-летней сестрой мужчина завел ее в сарай и задушил синтетическим мешком из-под лука, после чего обезглавил.

Узнавший о случившемся отец убитой решил помочь сыну скрыть следы преступления. Они вместе вывезли тело девушки из кишлака, а затем закопали в пустынном месте.

Впоследствии убийцу задержали сотрудники правоохранительных органов. Суд Согдийской области признал его виновным по статье об убийстве. Мужчина проведет ближайшие годы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что убийца режиссера Марка Вайля — Ёкуб Гафуров, известный под прозвищем Чинчак, экстрадирован из Узбекистана в Таджикистан по запросу официального Душанбе. В соседней стране в отношении него возбуждено дело по статьям 181 ("Захват заложника") и 249 ("Разбой") УК республики.