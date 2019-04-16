В Ташкенте за неделю инспекторы поймали свыше 60 пьяных водителей

Всех задержанных оштрафуют и лишат водительских прав.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В Ташкенте с 8 по 14 апреля инспекторы ДПС УБДД ГУВД города поймали свыше 60 пьяных водителей.

Таких нерадивых водителей ждет штраф в размере 25 МРЗП с лишением водительских прав на срок от полутора до трех лет.

Всего за этот период времени было выявлено 20 953 нарушения, из них грубых - 4628, пишет пресс-служба правоохранителей.

Оказалось, что самые злостные нарушители ПДД - это пешеходы. Инспекторы зафиксировали 1347 нарушений.

Среди автомобилистов самое распространенное нарушение - это несоблюдение правил обгона. Таких случаев за неделю произошло 1237.