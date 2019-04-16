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Задержание преступника

Находчивый узбекистанец-мошенник продал чужой магазин за кругленькую сумму

ЦОС ФСБ РФ
Происшествия
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Мужчина умудрился продать не принадлежавший ему магазин в одном из районов столицы.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Ташкенте задержали мужчину, который продал чужой магазин за 40 тысяч долларов.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, информация о происшествии появилась 14 апреля.

В ОВД Чиланзарского района обратился житель Ташкентской области, который рассказал, что в октябре прошлого года некий гражданин пообещал ему продать магазин из торгового комплекса "Чилонзор буюм савдо комплекси". Для этого мошенник взял у мужчины 40 тысяч долларов.

Однако выяснилось, что данный магазин принадлежит совершенно другому человеку.

В результате принятых мер мошенник задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Теги:
Происшествие, мошенничество, Ташкент



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