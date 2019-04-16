Сила есть – ума не надо: в центре Ташкента двое качков избили скейтеров

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. ГУВД Ташкента опубликовало официальное сообщение относительно инцидента, произошедшего поздним вечером 14 апреля на скейт-площадке около сквера "Голубые купола".
По данным ГУВД Ташкента, конфликт произошел между 40-летним А.М., 28-летним Э.Т. и 22-летними П.К., К.К. и Р.Х.
"На место незамедлительно прибыла группа ППС, которая пресекла дальнейшее развитие инцидента. Двадцатидвухлетние П.К., К.К. и Р.Х. получили телесные повреждения и были госпитализированы", — говорится в публикации.
Собранные материалы переданы в суд по административным делам Яккасарайского района.