Сила есть – ума не надо: в центре Ташкента двое качков избили скейтеров

Собранные по факту произошедшего материалы переданы в суд по административным делам Яккасарайского района.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. ГУВД Ташкента опубликовало официальное сообщение относительно инцидента, произошедшего поздним вечером 14 апреля на скейт-площадке около сквера "Голубые купола".

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Группы в соцсетях накануне буквально взорвало видео, на кадрах которого двое накачанных мужчин устроили разборки со скейтерами. Как сообщается на странице "Вечерний Ташкент" в Facebook, на площадку пришла мама с ребенком, и молодежь "вежливо попросила убрать малыша с площадки" — ребенок мог получить травмы. После этого девушка позвала двух мужчин, которые принялись "учить" скейтеров манерам.

По данным ГУВД Ташкента, конфликт произошел между 40-летним А.М., 28-летним Э.Т. и 22-летними П.К., К.К. и Р.Х.

"На место незамедлительно прибыла группа ППС, которая пресекла дальнейшее развитие инцидента. Двадцатидвухлетние П.К., К.К. и Р.Х. получили телесные повреждения и были госпитализированы", — говорится в публикации.

Собранные материалы переданы в суд по административным делам Яккасарайского района.