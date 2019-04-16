14:36 16 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск
Драка

Сила есть – ума не надо: в центре Ташкента двое качков избили скейтеров

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
Получить короткую ссылку
98 0 0

Собранные по факту произошедшего материалы переданы в суд по административным делам Яккасарайского района.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. ГУВД Ташкента опубликовало официальное сообщение относительно инцидента, произошедшего поздним вечером 14 апреля на скейт-площадке около сквера "Голубые купола".

Автомобиль скорой помощи
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте возбудили уголовное дело после избиения предпринимателя
Группы в соцсетях накануне буквально взорвало видео, на кадрах которого двое накачанных мужчин устроили разборки со скейтерами. Как сообщается на странице "Вечерний Ташкент" в Facebook, на площадку пришла мама с ребенком, и молодежь "вежливо попросила убрать малыша с площадки" — ребенок мог получить травмы. После этого девушка позвала двух мужчин, которые принялись "учить" скейтеров манерам.

По данным ГУВД Ташкента, конфликт произошел между 40-летним А.М., 28-летним Э.Т. и 22-летними П.К., К.К. и Р.Х.

"На место незамедлительно прибыла группа ППС, которая пресекла дальнейшее развитие инцидента. Двадцатидвухлетние П.К., К.К. и Р.Х. получили телесные повреждения и были госпитализированы", — говорится в публикации.

Собранные материалы переданы в суд по административным делам Яккасарайского района.

Теги:
драка, Конфликт, Ташкент, ГУВД Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Пожар в Соборе Парижской Богоматери
Париж в слезах и молитвах
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Святыня в огне: кадры горящего собора Парижской Богоматери
Узнайте, кто вы в Игре престолов
Узнайте, кто вы из "Игры престолов"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054