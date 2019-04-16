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Что такое не везет: при взрыве газа узбекистанец пострадал от падения кирпича

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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К взрыву в Сырдарьинской области привела утечка газа и зажженная в комнате спичка.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Житель Сырдарьинской области пострадал в результате утечки газа, но не из-за взрыва, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

В одном из домов в Хавасском районе Сырдарьинской области вечером 15 апреля зажженная спичка привела к взрыву газовоздушной смеси, которая накопилась в комнате из-за утечки газа.

В результате от стены откололся кусок кирпича и упал ему голову проживавшего в доме мужчину. Пострадавшего госпитализировали. Ведется следствие.

Напомним, недавно взрыв газа произошел в подвале одного из многоквартирных домов в Термезе. В результате погибли двое мужчин.




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