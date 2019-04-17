Узбекистанцы погибли во время пожара в Екатеринбурге

Уроженцы Сурхандарьинской области в середине апреля прибыли в Екатеринбург, чтобы работать на стройке.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Во время пожара в частном доме в Екатеринбурге погибли четверо граждан Узбекистана, сообщает МИД республики.

"По информации генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге, в ночь на 17 апреля 2019 года на одном из строительных объектов города, по предварительным сведениям, в результате пожара и отравления газом, погибли граждане нашей страны, уроженцы Сурхандарьинской области", - говорится в сообщении на сайте министерства.

© Sputnik / Алексей Сухоруков Узбекистанцы получили ожоги при пожаре на заводе под Владимиром

По данным МИД, погибшие 15 апреля прибыли в Екатеринбург для устройства на работу на один из строительных объектов в Академическом районе города.

Генконсульство совместно с посольством Узбекистана в Москве держит ситуацию на контроле и решает вопрос о транспортировке тел погибших на родину.

По информации СК, в ночь на 17 апреля в процессе тушения возгорания в подвале дома по улице Прохожая в Екатеринбурге нашли тела мужчин 1989, 1995, 1996 и 1998 годов рождения. В этом доме мужчины занимались строительными работами. По предварительным данным, они могли погибнуть от отравления продуктами горения.