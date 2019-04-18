11:15 18 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск
Вид на Атлантический океан со смотровой площадки на португальском острове Порту-Санту

В ДТП с автобусом в Португалии погибли 29 человек

© Sputnik / Александр Ковалев
Происшествия
Получить короткую ссылку
26 0 0

Водитель потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и упал на дом.

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Прокуратура Португалии начала расследование по факту ДТП с туристическим автобусом на острове Мадейра, где погибли 29 человек, сообщает агентство Lusa со ссылкой на прокуратуру.

"Прокуратура... уже распорядилась начать расследование и принять все необходимые меры для сбора доказательств", - заявили агентству в прокуратуре.

​​ДТП с участием туристического автобуса произошло на Мадейре в среду вечером. Водитель потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и упал на дом. По последней информации, в результате аварии погибли 29 человек, еще 27 пострадали. По данным немецкого МИД, в автобусе ехали туристы из Германии. Как сообщают СМИ, среди раненых два португальца - водитель автобуса и гид.

Теги:
автобус, ДТП, Португалия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тейлор Хилл
Свежие "ангелы": самые горячие модели Victoria's Secret
Дети-угонщики: Nexia на полном ходу въезжает в дом – видео
Дети-угонщики: Nexia на полном ходу въезжает в дом – видео
Узнайте, кто вы в Игре престолов
Узнайте, кто вы из "Игры престолов"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054