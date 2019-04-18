В ДТП с автобусом в Португалии погибли 29 человек

Водитель потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и упал на дом.

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Прокуратура Португалии начала расследование по факту ДТП с туристическим автобусом на острове Мадейра, где погибли 29 человек, сообщает агентство Lusa со ссылкой на прокуратуру.

"Прокуратура... уже распорядилась начать расследование и принять все необходимые меры для сбора доказательств", - заявили агентству в прокуратуре.

Autocarro de turismo saiu de estrada e provocou vários mortos na Madeira: https://t.co/dr6oxybhXv pic.twitter.com/KvPPFezEnq — Henrique Macedo (@henrikemacedo) 17 апреля 2019 г.

​​ДТП с участием туристического автобуса произошло на Мадейре в среду вечером. Водитель потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и упал на дом. По последней информации, в результате аварии погибли 29 человек, еще 27 пострадали. По данным немецкого МИД, в автобусе ехали туристы из Германии. Как сообщают СМИ, среди раненых два португальца - водитель автобуса и гид.