В Ташкенте сбили пенсионера прямо на пешеходном переходе

Главной причиной причиной происшествия стало то, что водитель не пропустил пенсионера на регулируемом пешеходном переходе.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. В Яккасарайском районе Ташкента на пересечении улиц Мукимий и Сирожиддинова сбили пенсионера, сообщает ГУВД Ташкента.

Автомобиль "Ласетти" под управлением 24-летнего Мамуржона У., примерно в 00.20, совершил наезд на пешехода - 77-летнего Обиджона Э. С полученными в результате ДТП телесными повреждениями пострадавший был госпитализирован.

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Главной причиной причиной происшествия стало то, что водитель не пропустил пенсионера на регулируемом пешеходном переходе.

Напомним, это не первый случай в Ташкенте, когда сбивают на "зебре". В 2018 году водитель "Спарка" сбил 14-летнего школьника насмерть прямо на переходе напротив школы.