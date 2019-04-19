07:38 19 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск
Пешеходный переход в Ташкенте

В Ташкенте сбили пенсионера прямо на пешеходном переходе

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
36 0 0

Главной причиной причиной происшествия стало то, что водитель не пропустил пенсионера на регулируемом пешеходном переходе.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. В Яккасарайском районе Ташкента на пересечении улиц Мукимий и Сирожиддинова сбили пенсионера, сообщает ГУВД Ташкента.

Автомобиль "Ласетти" под управлением 24-летнего Мамуржона У., примерно в 00.20, совершил наезд на пешехода - 77-летнего Обиджона Э. С полученными в результате ДТП телесными повреждениями пострадавший был госпитализирован.

К барьеру: водители против пешеходов >>

Главной причиной причиной происшествия стало то, что водитель не пропустил пенсионера на регулируемом пешеходном переходе.

Напомним, это не первый случай в Ташкенте, когда сбивают на "зебре". В 2018 году водитель "Спарка" сбил 14-летнего школьника насмерть прямо на переходе напротив школы.

 

Теги:
пешеходы, пешеход, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Дорожно-транспортное происшествие, ДТП



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Первая женщина-пилот Афганистана Нилуфар Рахмани
Красотки в военной форме
Деревянный Фольксваген жук перуанского плотника
На "Жуке" в Нью-Йорк: плотник из Перу везет дочери чудо-подарок — видео
Пожар в Нотр-Дам де Пари
Пожар в Нотр-Дам де Пари: что удалось спасти от огня

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054