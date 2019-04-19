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Погреб

Смертельный овощ: почему погибли люди в погребе с картошкой в Казахстане

CC0 / pixabay
Происшествия
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Картошка в подвале убила четырех человек. Выяснилось, что люди отравились веществом, которое выделяется при гниении овоща.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Четверо граждан Таджикистана насмерть отравились гнилой картошкой в Казахстане.

Как сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям ВМД республики, инцидент произошел в четверг, 18 апреля, в Акмолинской области.

"Четверо мужчин, среди которых 17-летний подросток, спустились в погреб во дворе частного дома в городе Державинске Жаркаинского района. Трое взрослых скончались на месте, а юноша - при госпитализации", - говорится в сообщении.

Все четверо – таджикистанцы.

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Ранее стало известно о том, что в Узбекистане произошло несколько трагических случаев со смертельным исходом, когда люди задохнулись газами при попытке достать из выгребной ямы упавший туда смартфон.

Теги:
смерть, Происшествие, картофель, Таджикистан, Казахстан



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