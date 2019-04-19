Детское любопытство привело к трагедии в Наманганской области

Мальчик и девочка пострадали из-за вспышки пропана. В настоящее время идет расследование.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Янгикурганском районе Наманганской области восьмилетний мальчик и его годовалая сестренка попали в больницу с ожогами, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Дети гуляли без присмотра взрослых, мальчик открыл вентиль стоящего во дворе баллона с пропаном и зажег над ним спичку.

Девочка и мальчик получили ожоги и были госпитализированы. Идет расследование.

В МВД взрослых призвали объяснить детям, что им следует быть крайне осторожными с горючими жидкостями (ацетоном, растворителем, бензином, керосином и так далее) и газовыми приборами, а лучше — вообще не подходить к ним.

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