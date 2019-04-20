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В МИД Узбекистана назвали имена пострадавших в ДТП с автобусом в Казахстане

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Узбекистанцы с различными травмами находятся в Отрарской и Кордайской больницах.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В МИД Узбекистана назвали имена пострадавших граждан республики в ДТП с автобусом в Казахстане.

ДТП с участием автобуса на Кордайском районе Жамбылской области Казахстана
© Даракчи
ДТП с участием автобуса на Кордайском районе Жамбылской области Казахстана

После аварии в Отрарскую больницу были доставлены двое уроженцев Хивы: Джуманиязова Мархамат 1996 года рождения и Жаббаров Шодлик Максудович.

© © Foto: Facebook / Murat Sundetov / ОО "ОСА" (Официальная группа)
Токаев подтвердил гибель 11 узбекистанцев в ДТП на юге Казахстана

Также госпитализировали Ахметова Рохила 1994 года рождения, Матжанова Отабека Абдуллаевича 1985 года рождения и уроженца Каракалпакстана Хайдарова Сардора Анорбой угли 1994 года рождения.

Кроме того, в Кордайскую больницу попали двое пострадавших: Исламеддинов Абухаттар угли 1997 года рождения и Мухаммаджанов Зоводбек 1999 года рождения.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в своем микроблоге в Twitter, что в ДТП на трассе погибли 11 человек. Все они узбекистанцы.

Однако пресс-служба МИД Узбекистана пока не опубликовала информацию о погибших гражданах страны.

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Теги:
ДТП, Казахстан, Узбекистан



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