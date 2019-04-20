В МИД Узбекистана назвали имена пострадавших в ДТП с автобусом в Казахстане

Узбекистанцы с различными травмами находятся в Отрарской и Кордайской больницах.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В МИД Узбекистана назвали имена пострадавших граждан республики в ДТП с автобусом в Казахстане.

© Даракчи ДТП с участием автобуса на Кордайском районе Жамбылской области Казахстана

После аварии в Отрарскую больницу были доставлены двое уроженцев Хивы: Джуманиязова Мархамат 1996 года рождения и Жаббаров Шодлик Максудович.

Также госпитализировали Ахметова Рохила 1994 года рождения, Матжанова Отабека Абдуллаевича 1985 года рождения и уроженца Каракалпакстана Хайдарова Сардора Анорбой угли 1994 года рождения.

Кроме того, в Кордайскую больницу попали двое пострадавших: Исламеддинов Абухаттар угли 1997 года рождения и Мухаммаджанов Зоводбек 1999 года рождения.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в своем микроблоге в Twitter, что в ДТП на трассе погибли 11 человек. Все они узбекистанцы.

Однако пресс-служба МИД Узбекистана пока не опубликовала информацию о погибших гражданах страны.