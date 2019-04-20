На бухарском базаре рухнула плита и придавила людей

Двое человек получили серьезные травмы, врачи борются за их жизни. Еще двое пострадали, но их травмы не представляют угрозы для жизни.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. На базаре в Бухаре рухнула плита.

Как сообщает Kun.uz, строители в Вобкенте схалтурили и возвели базар за 27 дней. Результат таокй горе-работы не заставил себя ждать - плита упала прямо на людей.

"В Вобкенте построили базар за 27 дней. Я представить не могу, как они смогли построить такой базар за такой короткий срок. Но, увы, вот последствия работы, неожиданно плита упала прямо на людей", - цитирует издание пост, оставленный в одном из Telegram-каналов.

Сообщается, что два человека получили серьёзные травмы. Они были госпитализированы. В настоящее время они находятся в реанимации.

Еще два жителя получили лёгкие травмы.