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Стройплощадка, архивное фото

На бухарском базаре рухнула плита и придавила людей

© Sputnik / Сергей Венявский
Происшествия
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Двое человек получили серьезные травмы, врачи борются за их жизни. Еще двое пострадали, но их травмы не представляют угрозы для жизни.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. На базаре в Бухаре рухнула плита.

Как сообщает Kun.uz, строители в Вобкенте схалтурили и возвели базар за 27 дней. Результат таокй горе-работы не заставил себя ждать - плита упала прямо на людей.

"В Вобкенте построили базар за 27 дней. Я представить не могу, как они смогли построить такой базар за такой короткий срок. Но, увы, вот последствия работы, неожиданно плита упала прямо на людей", - цитирует издание пост, оставленный в одном из Telegram-каналов.

Сообщается, что два человека получили серьёзные травмы. Они были госпитализированы. В настоящее время они находятся в реанимации.

Еще два жителя получили лёгкие травмы.

Теги:
Бухара, Происшествие



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