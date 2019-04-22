В России задержали узбекистанца за кражу

Несмотря на то, что разыскиваемый находился за пределами Узбекистана, его местонахождение было установлено благодаря взаимодействию сотрудников ГУВД Ташкента с российскими коллегами.

ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. Вчера, 21 апреля, на территории Российской Федерации по запросу ГУВД Ташкента был задержан за совершение преступлений узбекистанец, сообщает ГУВД.

Им оказался 25-летний уроженец Наманганской области Исломжон И., объявленный в розыск УКД ОВД Сергелийского района за совершение преступлений, предусмотренных статьями 169 ("Кража") и 227 ("Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов (полуприцепов)") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В отношении задержанного судом в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу.

В ГУВД также отметили, что несмотря на то, что разыскиваемый находился за пределами Узбекистана, его местонахождение было установлено благодаря взаимодействию сотрудников ГУВД Ташкента с российскими коллегами.