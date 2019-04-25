МЧС вызвали вертолет ради упавшего с трактора узбекистанца

ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. МЧС Узбекистана спасли мужчину, опрокинувшегося на тракторе в Кашкадарьинской области - для этого они оказали ему помощь прямо в спасательном вертолете, сообщается на сайте МЧС.
По словам спасателей, мужчина выполнял посевные работы в поле, но из-за непрекращающихся проливных дождей в Узбекистане, а также не соблюдения техники безопасности трактор перевернулся.
Он получил серьезные травмы, поэтому жители кишлака "Оккишлок" отвезли в сельский врачебный пункт, однако осмотр местных врачей показал, что ему необходима экстренная медицинская помощь и доставка его в Кашкадарьинский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.
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В эти дни как раз была ужасная погода: ураган, дождь и размытые дороги - поэтому на основании обращения Управления по чрезвычайным ситуациям Кашкадарьинской области для эвакуации пациента Юго-Западным особым военным округом выделили вертолет МИ-171.
В итоге мужчина был срочно доставлен на аэродром Хонобод города Карши, а оттуда - в Кашкадарьинский Филиал Республиканского Научного Центра Экстренной Медицинской Помощи.
Сейчас ему оказывается необходимая специализированная помощь.