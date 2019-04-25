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Эвакуация пострадавшего в Кашкадарьинской области вертолетом

МЧС вызвали вертолет ради упавшего с трактора узбекистанца

© МЧС Узбекистана
Происшествия
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Мужчина получил настолько серьезные травмы, что было решено оказать ему экстренную медицинскую помощь и доставить в Кашкадарьинский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. МЧС Узбекистана спасли мужчину, опрокинувшегося на тракторе в Кашкадарьинской области - для этого они оказали ему помощь прямо в спасательном вертолете, сообщается на сайте МЧС.

По словам спасателей, мужчина выполнял посевные работы в поле, но из-за непрекращающихся проливных дождей в Узбекистане, а также не соблюдения техники безопасности трактор перевернулся.

Эвакуация пострадавшего в Кашкадарьинской области вертолетом
© МЧС Узбекистана
Эвакуация пострадавшего в Кашкадарьинской области вертолетом

Он получил серьезные травмы, поэтому жители кишлака "Оккишлок" отвезли в сельский врачебный пункт, однако осмотр местных врачей показал, что ему необходима  экстренная медицинская помощь и доставка его в Кашкадарьинский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

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В эти дни как раз была ужасная погода: ураган, дождь и размытые дороги - поэтому на основании обращения Управления по чрезвычайным ситуациям  Кашкадарьинской области для эвакуации пациента Юго-Западным особым военным округом выделили вертолет МИ-171.

Эвакуация пострадавшего в Кашкадарьинской области вертолетом
© МЧС Узбекистана
Эвакуация пострадавшего в Кашкадарьинской области вертолетом

В итоге мужчина был срочно доставлен на аэродром Хонобод города Карши, а оттуда - в  Кашкадарьинский Филиал Республиканского Научного Центра Экстренной Медицинской  Помощи.

Сейчас ему оказывается необходимая специализированная помощь.

Теги:
вертолеты, Вертолет, спасатели, МЧС Узбекистана, фото, Чрезвычайное происшествие, Происшествие, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, Кашкадарьинская область



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