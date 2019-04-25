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Каршеринг

В Петербурге задержаны узбекистанцы на каршеринге, набитом патронами

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Весь багажник каршеринга, в котором находились узбекистанцы, был набит боеприпасами.

ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. В Санкт-Петербурге полиция задержала водителей каршеринга, перевозивших патроны, пригодные к стрельбе, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Как сообщают местные СМИ, автомобиль остановили на Московском проспекте, а среди пассажиров, включая водителей, оказались узбекистанцы.

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В багажнике авто нашли 200 патронов калибра 7,62 мм.

По словам экспертов, эти пули являются пригодными для стрельбы. На данный момент возбуждено уголовное дело, водитель задержан.

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Напомним, в начале апреля в Санкт-Петербурге произошло еще одно ЧП с участием узбекистанцев: двое граждан республики совершили дерзкое ограбление, угнав электросамокат своего соотечественника прямо из-под носа.

Теги:
Чрезвычайное происшествие, Происшествие, узбеки, Узбекистан, Узбекистан, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, пули



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