В Петербурге задержаны узбекистанцы на каршеринге, набитом патронами

ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. В Санкт-Петербурге полиция задержала водителей каршеринга, перевозивших патроны, пригодные к стрельбе, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
Как сообщают местные СМИ, автомобиль остановили на Московском проспекте, а среди пассажиров, включая водителей, оказались узбекистанцы.
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В багажнике авто нашли 200 патронов калибра 7,62 мм.
По словам экспертов, эти пули являются пригодными для стрельбы. На данный момент возбуждено уголовное дело, водитель задержан.
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Напомним, в начале апреля в Санкт-Петербурге произошло еще одно ЧП с участием узбекистанцев: двое граждан республики совершили дерзкое ограбление, угнав электросамокат своего соотечественника прямо из-под носа.