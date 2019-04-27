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Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники

В МИД прокомментировали сообщения о похищении узбекистанца в Казахстане

© Sputnik / Алексей Вовк
Происшествия
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Двадцать пятого апреля СМИ сообщили о задержании нескольких человек, которые похитили узбекистанца и требовали за него выкуп.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Алмате выясняет обстоятельства инцидента с похищением гражданина Узбекистана в Казахстане, сообщили в пресс-службе МИД.

Двадцать пятого апреля в СМИ появились сообщения о задержании злоумышленников. Издания ссылались на Управление по противодействию экстремизму Департамента полиции Атырауской области (Казахстан).

"<...> распространена информация о задержании правоохранительными органами города Атырау группы лиц, похитивших 16 апреля гражданина Республики Узбекистан С.Я. и вымогавших у друга похищенного, также узбекского гражданина, денежные средства в размере 300 тысяч тенге", — говорится в публикации.

Генконсульство Узбекистана в Алматы выясняет обстоятельства инцидента.

Теги:
Генеральное консульство Узбекистана, МИД Узбекистана, Казахстан, преступление, Похищение



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