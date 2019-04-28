10:39 28 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.78
  • EUR9493.15
  • USD8441.36
Поиск

Легковушка с узбекистанцами перевернулась на полном ходу под Саратовом

© saratov24
Происшествия
Получить короткую ссылку
46 0 0

В результате аварии пострадал молодой мужчина – он сломал руку и повредил спину. Его доставили в областную больницу для оказания помощи.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. На трассе Ртищево-Тамбов в России в субботу, 28 апреля, произошло ДТП.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на Саратовскую областную службу спасения, на трассе в сторону Тамбова, в 45 километрах от районного центра, перевернулся автомобиль LADA Largus. В автомобиле находились семеро граждан Узбекистана.

© saratov24
ДТП в Саратовской ообласти

Причиной аварии послужило то, что водитель универсала не удержал руль, и автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

© saratov24
ДТП в Саратовской ообласти

Госпитализация понадобилась одному из узбекистанцев – молодой мужчина повредил спину и сломал руку. Остальные шестеро граждан также травмировались, однако отказались от госпитализации.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги:
авария, Дорожно-транспортное происшествие, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Выставка детских рисунков посвященная Дню победы
Выставка детских рисунков ко Дню победы в Ташкенте
Кот-мститель подсунул хозяйке под дверь нож - удивительное видео
Кот-мститель подсунул хозяйке под дверь нож - удивительное видео
Что надо знать об инициативе Один пояс, один путь
Большие надежды: чем привлекателен проект "Один пояс – один путь"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054