Легковушка с узбекистанцами перевернулась на полном ходу под Саратовом

В результате аварии пострадал молодой мужчина – он сломал руку и повредил спину. Его доставили в областную больницу для оказания помощи.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. На трассе Ртищево-Тамбов в России в субботу, 28 апреля, произошло ДТП.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на Саратовскую областную службу спасения, на трассе в сторону Тамбова, в 45 километрах от районного центра, перевернулся автомобиль LADA Largus. В автомобиле находились семеро граждан Узбекистана.

© saratov24 ДТП в Саратовской ообласти

Причиной аварии послужило то, что водитель универсала не удержал руль, и автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

© saratov24 ДТП в Саратовской ообласти

Госпитализация понадобилась одному из узбекистанцев – молодой мужчина повредил спину и сломал руку. Остальные шестеро граждан также травмировались, однако отказались от госпитализации.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.