19:44 28 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.78
  • EUR9493.15
  • USD8441.36
Поиск
Задержание за взятку

Начальник больницы в Сурхандарьинской области попался на взятке

Пресс-служба ГУ МВД РФ
Происшествия
Получить короткую ссылку
37 0 0

Начальник медучреждения вымогал деньги за трудоустройство.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Начальник медицинского учреждения в Сурхандарьинской области задержан за вымогательство и взятку.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики, врио начальника больницы Ангорского района обещал устроить женщину медсестрой в отделение инфекционных болезней. Взамен требовал у нее 2,5 миллиона сумов.

Начальник отдела кадров этого медицинского учреждения взялся помочь – он готов был получить указанную сумму и передать начальнику.

Сотрудники Сурхандарьинского областного управления Департамента и управления области СГБ вымогателя задержали в момент получения денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные действия.

Теги:
Взяточничество, взятка, Задержание, Сурхандарьинская область, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Девушка во время пасхального богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге.
Светлое Воскресенье: как встретили Праздник Праздников в мире
Изобрел протез для друга
Российский школьник изобрел протез для друга - видео
Что надо знать об инициативе Один пояс, один путь
Большие надежды: чем привлекателен проект "Один пояс – один путь"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054