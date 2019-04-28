Начальник больницы в Сурхандарьинской области попался на взятке

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Начальник медицинского учреждения в Сурхандарьинской области задержан за вымогательство и взятку.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики, врио начальника больницы Ангорского района обещал устроить женщину медсестрой в отделение инфекционных болезней. Взамен требовал у нее 2,5 миллиона сумов.

Начальник отдела кадров этого медицинского учреждения взялся помочь – он готов был получить указанную сумму и передать начальнику.

Сотрудники Сурхандарьинского областного управления Департамента и управления области СГБ вымогателя задержали в момент получения денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные действия.