Детям в поездке необходимо сопровождение: ГУВД - об аварии со школьниками

ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. В пресс-службе ГУВД Ташкента разъяснили корреспонденту Sputnik Узбекистан правила организованной перевозки детей.
Напомним, сегодня ночью автобус с детьми попал в ДТП на трассе под Ташкентом. Несколько школьников получили различные травмы.
По словам сотрудника ведомства, при организации перевозки групп детей необходимо соблюдать ряд правил.
В свою очередь МВД обязано провести технический осмотр автобуса, который покажет, можно ли использовать данное транспортное средство для перевозки детей.
Если в экскурсии используется один автобус, то от МВД назначается сопровождающий. Если группа большая и используется два автобуса и более, то выделяется сопровождающий автомобиль ГАИ.
"Автобус должен иметь действующую лицензию на перевозку пассажиров, которую выдает Агентство по автомобильному транспорту. На автобусе спереди и сзади должен быть знак 1.21 "Организованная перевозка детей", - уточнили в ГУВД.
Ранее в МЧС республики сообщили о состоянии детей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии под Ташкентом. По данным ведомства, состояние школьников стабильное. Двое детей, которые были доставлены в Уртачирчикскую районную больницу, уже выписаны.
Авария произошла в ночь с воскресенья на понедельник. У автобуса Mercedes, ехавшего из Бухары в столицу, в пути лопнуло колесо, из-за этого началось возгорание в салоне.
В автобусе находилось 53 человека, в том числе 37 школьников. Все пассажиры в оперативном режиме были эвакуированы.