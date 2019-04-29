Детям в поездке необходимо сопровождение: ГУВД - об аварии со школьниками

Перевозка детей — дело очень ответственное. К сожалению, сегодня не все транспортные компании относятся к этому серьезно, а ведь данная услуга требует огромной ответственности и неукоснительного соблюдения ряда правил и условий.

ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. В пресс-службе ГУВД Ташкента разъяснили корреспонденту Sputnik Узбекистан правила организованной перевозки детей.

Напомним, сегодня ночью автобус с детьми попал в ДТП на трассе под Ташкентом. Несколько школьников получили различные травмы.

По словам сотрудника ведомства, при организации перевозки групп детей необходимо соблюдать ряд правил.

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Во-первых, организаторы поездки должны обратиться в подразделение МВД, чтобы заранее уведомить о дате и направлении предстоящей поездки, а также о количестве ее участников и транспортном средстве. После этого организатор получает соответствующее разрешение.

В свою очередь МВД обязано провести технический осмотр автобуса, который покажет, можно ли использовать данное транспортное средство для перевозки детей.

Если в экскурсии используется один автобус, то от МВД назначается сопровождающий. Если группа большая и используется два автобуса и более, то выделяется сопровождающий автомобиль ГАИ.

"Автобус должен иметь действующую лицензию на перевозку пассажиров, которую выдает Агентство по автомобильному транспорту. На автобусе спереди и сзади должен быть знак 1.21 "Организованная перевозка детей", - уточнили в ГУВД.

Ранее в МЧС республики сообщили о состоянии детей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии под Ташкентом. По данным ведомства, состояние школьников стабильное. Двое детей, которые были доставлены в Уртачирчикскую районную больницу, уже выписаны.

Авария произошла в ночь с воскресенья на понедельник. У автобуса Mercedes, ехавшего из Бухары в столицу, в пути лопнуло колесо, из-за этого началось возгорание в салоне.

В автобусе находилось 53 человека, в том числе 37 школьников. Все пассажиры в оперативном режиме были эвакуированы.