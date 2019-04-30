Житель Ташкента насмерть разбился на скутере

Мужчина врезался сначала в легковой автомобиль, а потом его отбросило в автобус. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло накануне вечером на Ахангаранском шоссе в Ташкенте.

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, авария произошла с участием сразу трех транспортных средств – скутера, легкового автомобиля и рейсового автобуса.

Управлявший скутером 34-летний А. А. врезался в автомобиль Daewoo Tico, который остановился на перекрестке на красный свет. Затем, по свидетельству очевидцев, он ударился об автобус, двигавшийся справа. В результате мужчина скончался на месте.

Предварительная причина ДТП – водитель скутера не соблюдал дистанцию, поэтому не смог избежать столкновения.

В настоящее время специалисты изучают все обстоятельства аварии.