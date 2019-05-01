Выяснилось, кто привязал мальчика в Кыргызстане к машине и протащил по земле

Случай запредельной жестокости по отношению к ребенку зафиксирован в Бишкеке – там 9-летнего мальчика в "воспитательных" целях волокли привязанного к машине несколько метров.

ТАШКЕНТ, 1 мая - Sputnik. Родной дядя в Бишкеке решил проучить своего племянника, которого мать оставила у него на попечении в свое отсутствие.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, соседи обратились в милицию, сообщив об избиении ребенка. Выехав на место, стражи порядка установили их личности.

"В одном из домов жилмассива "Алтын Казык" был обнаружен девятилетний Ж. К. с кровоподтеками и ссадинами на теле. Сообщается, что его избил и, привязав к машине, протащил по земле брат матери", - говорится в сообщении.

Истязатель объяснил правоохранителям, что сделал это "в воспитательных целях".

Фото / пресс-служба ГУВД Родной дядя привязал мальчика к машине, протащив по земле

Согласно данным милиции, мать мальчика уехала на заработки в Россию, оставив его родственникам. В настоящее время она уже вылетела на родину.

Мужчина взят под домашний арест. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.