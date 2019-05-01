Опубликовано имя узбекистанки, убитой в магазине на глазах у покупателей

Под Тулой мужчина жестоко расправился с кассиршей в магазине «Пятерочка». Она скончалась от полученных ран. Мужчину задержали.

ТАШКЕНТ, 1 мая - Sputnik. Женщина, которую зарезал мужчина в сетевом магазине города Узловая Тульской области, уроженка Узбекистана Умида Зураевна Эгамуротова.

Как сообщает УзА, погибшая 1986 года рождения, родилась в Узбекистане, но имела гражданство России. Она была матерью-одиночкой, воспитывала троих детей.

Напомним, Умида Эгамуротова была жестоко убита утром 29 апреля городе Узловая под Тулой.

Мужчина, вооруженный ножом, вошел в магазин "Пятерочка" и напал на кассиршу в торговом зале. В общей сложности он ударил женщину 21 раз, после чего скрылся.

От полученных ран женщина скончалась в реанимации.

Убийца и его жертва были соседями, и между ними регулярно возникали конфликты. Мужчина угрожал женщине и ее детям, и она незадолго до убийства написала на него заявление в полицию.

Тело убитой будет отправлено на родину. Готовность оказать содействие в отправке тела родственникам уже объявило Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Убийца, 34-летний мужчина, задержан.