Над участниками нападения на Мурода Хантураева начался суд

На скамье подсудимых по обвинению в нападении на бойца смешанных единоборств – семь человек.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. В Шайхантахурском районном суде по уголовным делам города Ташкента проходит открытый суд по рассмотрению уголовного дела в отношении семерых обвиняемых в нападении на бойца смешанных единоборств Мурода Хантураева.

Нападение на спортсмена было совершено 26 ноября 2018 года в его офисе рядом с торговым центром "Ташкент" (бывший Turkuaz). Позже в Сети появилась видеозапись с места нападения.

Группа неизвестных лиц в черных масках вооруженные резиновыми дубинками и холодным и пневматическим оружием избили Хантураева, а затем нанесли ножевые ранения.

Kun.uz опубликовал список обвиняемых:

1. И. Абдулахатов (1991 г. р., уроженец Ферганской области)

2. Т. Азизов (1992 г. р., уроженец Ташкента)

3. С. Акбаров (1990 г. р., уроженец Ташкента)

4. С. Ваденов (1992 г. р., уроженец Ташкента)

5. О. Садыков (1985 г. р., уроженец Ташкента)

6. С. Фатхуллаев (1991 г. р., уроженец Ташкента)

7. Ж. Сайназаров (1988 г. р., уроженец Ташкентской области)

Все обвиняемые за исключением последнего были ранее судимы.

Подсудимые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 4 статьи 164 (разбой) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.