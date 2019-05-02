17:27 02 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.27
  • EUR9415.03
  • USD8445.49
Поиск

На воспитателя, истязавшего воспитанника детдома, завели уголовное дело

© CC0
Происшествия
Получить короткую ссылку
103 0 0

В ГУВД Ташкента прокомментировали информацию об избиении одним из воспитателей дома милосердия 15-летнего подростка.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений воспитаннику детского дома.

Ранее в соцсетях была опубликована информация о нанесении телесных повреждений воспитаннику детского дома № 23 Юнусабадского района 15-летнему Р. С.

Новорожденный ребенок
CC0 / pixabay
Он не сирота: посольство в РФ спасло ребенка узбекистанки от детдома

"По данному факту прокуратурой Ташкента 30 марта возбуждено уголовное дело по части 2 пункт "а" статьи 110 ("Истязание") УК. 7 апреля дело для производства дальнейшего расследования было направлено в УКД ОВД Юнусабадского района. Следствие продолжается", - говорится в сообщении ГУВД.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у мальчика действительно обнаружены легкие телесные повреждения. В нанесении телесных повреждений подозревается один из воспитателей детского дома, указали в ведомстве.

В настоящее время находится под присмотром профессиональных психологов и воспитателей в Центре оказания социально-правовой помощи несовершеннолетним ГУВД Ташкента.

Теги:
детский дом, ребенок, насилие, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
Как две капли, или Где находится всемирная столица близнецов - фото
Русалка в морских глубинах, или Как можно плавать на одном дыхании
Рейтинг самых счастливых стран мира 2019
Рейтинг самых счастливых стран мира — где Узбекистан?

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054