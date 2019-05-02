На воспитателя, истязавшего воспитанника детдома, завели уголовное дело

В ГУВД Ташкента прокомментировали информацию об избиении одним из воспитателей дома милосердия 15-летнего подростка.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений воспитаннику детского дома.

Ранее в соцсетях была опубликована информация о нанесении телесных повреждений воспитаннику детского дома № 23 Юнусабадского района 15-летнему Р. С.

"По данному факту прокуратурой Ташкента 30 марта возбуждено уголовное дело по части 2 пункт "а" статьи 110 ("Истязание") УК. 7 апреля дело для производства дальнейшего расследования было направлено в УКД ОВД Юнусабадского района. Следствие продолжается", - говорится в сообщении ГУВД.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у мальчика действительно обнаружены легкие телесные повреждения. В нанесении телесных повреждений подозревается один из воспитателей детского дома, указали в ведомстве.

В настоящее время находится под присмотром профессиональных психологов и воспитателей в Центре оказания социально-правовой помощи несовершеннолетним ГУВД Ташкента.