Не поделили дорогу: водители подрались на проезжей части в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 4 мая - Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента водитель Chevrolet Lacetti избил владельца Chevrolet Cobalt за то, что последний не уступил ему дорогу.
"Водитель автомобиля Lacetti, остановив машину, избил гражданина Б.Т. и скрылся", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Узбекистана.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В результате принятых мер за совершение преступления задержан Р.Т., проживающий в этом же районе. Ведется следствие.
Напомним, в январе студент Ташкентского химико-технологического института избил инспектора ДПС за то, что правоохранитель указал молодому человеку на нарушение ПДД.