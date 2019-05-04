Не поделили дорогу: водители подрались на проезжей части в Ташкенте

Один из автомобилистов нанес удары другому участнику дорожного движения и скрылся.

ТАШКЕНТ, 4 мая - Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента водитель Chevrolet Lacetti избил владельца Chevrolet Cobalt за то, что последний не уступил ему дорогу.

ГУВД г. Ташкента ГУВД Ташкента установило личности участников драки между водителями

"Водитель автомобиля Lacetti, остановив машину, избил гражданина Б.Т. и скрылся", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Узбекистана.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В результате принятых мер за совершение преступления задержан Р.Т., проживающий в этом же районе. Ведется следствие.

Напомним, в январе студент Ташкентского химико-технологического института избил инспектора ДПС за то, что правоохранитель указал молодому человеку на нарушение ПДД.