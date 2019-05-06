14:55 06 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.27
  • EUR9415.03
  • USD8445.49
Поиск
Проверка документов сотрудниками ГАИ в Ташкенте

Почти 19 тысяч нарушений ПДД пресекли в Ташкенте на прошлой неделе

© ГУВД г. Ташкента.
Происшествия
Получить короткую ссылку
8 0 0

В столице поймали несколько десятков пьяных водителей, любителей поговорить за рулем по телефону, а также тех, кто позволяет себе ездить по пешеходным дорожкам.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Инспекторы ДПС с 29 апреля по 5 мая пресекли на столичных дорогах 18915 нарушений Правил дорожного движения, из которых 3638 — грубые.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента, 51 водитель был пойман за рулем в пьяном виде.

"Очень жаль, что их не остановил ни внушительный штраф, ни лишение водительских прав. Хорошо одно: все они были остановлены до того, как случилось страшное", — отметили в ГУВД.

Еще 148 человек разговаривали по телефону за рулем или использовали монитор.

© Sputnik / Евгений Биятов
В Ташкенте появились знаки, сообщающие о "лежачих полицейских"
"Не рискуйте своей жизнью и жизнями других участников дорожного движения ради "важного" смайлика в Telegram или съемки селфи", — призвали в пресс-службе. 

Проезд на запрещающий сигнал светофора был зафиксирован 190 раз, вождение транспортного средства по пешеходным дорожкам — 217 раз.

Ранее сообщалось, что в столице начали наносить новый тип разметки на автомобильные дороги. На нескольких улицах появились "островки" безопасности для пешеходов и дополнительной секции для разворота транспортных средств.

Теги:
правонарушение, водители, автомобили, Ташкент, ГУВД Ташкента, ПДД



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Цвет настроения синий: волшебные гиацинты в бельгийском лесу
Вот это реакция: щенок молниеносно хватает угощение - видео
Вот это реакция: щенок молниеносно хватает угощение - видео
Расписание олимпиады 2020
Олимпиада-2020 в Токио: расписание игр

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054