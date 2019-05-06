Почти 19 тысяч нарушений ПДД пресекли в Ташкенте на прошлой неделе

В столице поймали несколько десятков пьяных водителей, любителей поговорить за рулем по телефону, а также тех, кто позволяет себе ездить по пешеходным дорожкам.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Инспекторы ДПС с 29 апреля по 5 мая пресекли на столичных дорогах 18915 нарушений Правил дорожного движения, из которых 3638 — грубые.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента, 51 водитель был пойман за рулем в пьяном виде.

"Очень жаль, что их не остановил ни внушительный штраф, ни лишение водительских прав. Хорошо одно: все они были остановлены до того, как случилось страшное", — отметили в ГУВД.

Еще 148 человек разговаривали по телефону за рулем или использовали монитор.

"Не рискуйте своей жизнью и жизнями других участников дорожного движения ради "важного" смайлика в Telegram или съемки селфи", — призвали в пресс-службе.

Проезд на запрещающий сигнал светофора был зафиксирован 190 раз, вождение транспортного средства по пешеходным дорожкам — 217 раз.

Ранее сообщалось, что в столице начали наносить новый тип разметки на автомобильные дороги. На нескольких улицах появились "островки" безопасности для пешеходов и дополнительной секции для разворота транспортных средств.