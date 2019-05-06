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Купюры номиралом пятьдесят тысяч сум

В Китабе сотрудники банка могут поплатиться за халатность

Sputnik
Происшествия
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Сотрудники Китабского районного отдела Департамента при Генпрокуратуре в ходе мониторинга выявили нецелевое использование кредитов.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Китабе возбуждено уголовное дело в отношении нескольких сотрудников местного филиала "Халк банки" и некоторых других лиц, которых подозревают в способствовании нецелевому расходованию кредитов по госпрограмме "Каждая семья — предприниматель". Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

Члены специальной рабочей группы и сотрудники банка перед выдачей средств на строительство теплиц должны были проверить подлинность документов и потребности на местах, однако пренебрегли своими обязанностями и не сделали этого. Тем самым они, как отмечается в сообщении, способствовали нецелевому использованию кредитов на сумму 147 миллионов сумов — столько денег было выдано 11 гражданам.

Напомним, программа "Каждая семья — предприниматель" стартовала летом прошлого года, на ее реализацию выделено 200 миллионов долларов. Для участников предусмотрено льготное кредитование: до 150-кратного размера минимальной зарплаты — для развития семейного предпринимательства, до 1000-кратного — для субъектов малого бизнеса, более 1000-кратного размера зарплаты — для кредитования инвестпроектов.

Теги:
Китаб, Узбекистан, Кредит, Генпрокуратура Узбекистана, уголовное дело



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