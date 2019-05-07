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В Ташкенте сотрудников банка подозревают в многомиллионных хищениях

Sputnik
Происшествия
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Подозреваемым уже предъявлено обвинение, они находятся под стражей.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В столице двое сотрудников "Давр банка" задержаны по подозрению в хищениях на десятки миллионов сумов, сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Первым в органы внутренних дел обратился житель Сырдарьинской области, который 9 апреля пришел в филиал банка в Учтепинском районе для получения ипотечного кредита и внес в качестве первоначального взноса 75 миллионов сумов. Деньги на счет застройщика так и не поступили.

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После этого в органы внутренних дел с подобными заявлениями обратились еще около двадцати человек. Их проблемы были связаны с получением кредита или открытием личного счета в банке.

В УКД ОВД Учтепинского района возбудили дело по пункту "а" части 3 статьи 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Узбекистана.

По подозрению в совершении преступления были задержаны работники указанного филиала банка "Давр" — 28-летний Ю.Ж. и 23-летний М.Б. 

Мужчинам уже предъявлено обвинение, они находятся под стражей. Уголовное дело расследуют сотрудники Следственного управления при ГУВД Ташкента.

Теги:
Узбекистан, уголовное дело, банки, мошенничество, ГУВД Ташкента



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