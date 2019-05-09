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Старинные монеты

Мал золотник: монеты эпохи Николая I пытались продать за $3,5 тыс

Sputnik / Валерий Мельников
Происшествия
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Правоохранители задержали местных жителей при попытке сбыта.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Кашкадарьинской области задержаны два гражданина, которые пытались нелегально золотые монеты, сообщил Telegram-канал Генпрокуратуры Узбекистана.

Семь монет эпохи императора Николая Первого злоумышленники пытались продать за 3,5 тысячи долларов.

Как сообщает ведомство, правоохранители задержали местных жителей при попытке сбыта семи золотых монет, каждая достоинством 10 рублей, за 29,4 миллиона сумов (около 3,5 тысяч долларов). Имя покупателя в ведомстве не сообщили.

По данному инциденту в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия.

Клад золотых монет
© Sputnik/ Игорь Михалев
Цены на монеты из драгметаллов в Узбекистане замерли
Напомним, что недавно сотрудники таможни аэропорта Термеза пресекли попытку нелегального вывоза женского украшения конца XIX века в Россию.

Ранее в СМИ появилась информация, что ценности из особняка Романова, утраченные 80 лет назад и стоимостью превышающие миллион долларов, найдены в Ташкенте при раскопках в подвале старинного здания.

Теги:
Генеральная прокуратура Узбекистана, преступление, золотые монеты, монеты



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