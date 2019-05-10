На узбекской таможне изъяли незаконно ввезенные компьютеры

ТАШКЕНТ, 10 мая - Sputnik. Сотрудники узбекской таможни предотвратили незаконный ввоз компьютерных устройств, сообщает прокуратура Узбекистана.

Сотрудники Зангиатинского районного отдела Департамента при Генеральной прокуратуре провели оперативное мероприятие совместно с сотрудниками таможни Ташкентской области.

"Было установлено, что гражданин Д.И. сговорившись с лицом по имени "Эрлан", проживающим в Республике Казахстан обойдя таможенный контроль провез компьютерные устройства иностранного производства на сумму 169,3 млн. сум и был задержан с вещественными доказательствами при продаже гражданину Ё.С. за 105,0 млн. сум на территории участка Эшонгузар Зангиатинского района", - говорится в сообщении.

По данному факту в отношении Д.И. возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.