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Сканер в зоне таможенного контроля международного

На узбекской таможне изъяли незаконно ввезенные компьютеры

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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Гражданин, проживающий в Республике Казахстан провез компьютерные устройства иностранного производства на сумму 169,3 млн. сум.

ТАШКЕНТ, 10 мая - Sputnik. Сотрудники узбекской таможни предотвратили незаконный ввоз компьютерных устройств, сообщает прокуратура Узбекистана.

Сотрудники Зангиатинского районного отдела Департамента при Генеральной прокуратуре провели оперативное мероприятие совместно с сотрудниками таможни Ташкентской области.

"Было установлено, что гражданин Д.И. сговорившись с лицом по имени "Эрлан", проживающим в Республике Казахстан обойдя таможенный контроль провез компьютерные устройства иностранного производства на сумму 169,3 млн. сум и был задержан с вещественными доказательствами при продаже гражданину Ё.С. за 105,0 млн. сум на территории участка Эшонгузар Зангиатинского района", - говорится в сообщении.

По данному факту в отношении Д.И. возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.

Теги:
Таможня, Таможня, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан



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