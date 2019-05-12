В Ташкенте спасли мужчину, угрожавшего прыгнуть с балкона – видео

Мужчину больше часа уговаривали не совершать рокового шага, подумать о семье, детях, но он никого не слушал.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента спасли мужчину, который собирался прыгнуть с балкона.

Житель Чиланзарского района столицы позвонил по номеру 102 и рассказал о своем намерении, после чего перелез через перила небольшого навесного балкона на пятом этаже девятиэтажки.

На место происшествия приехали сотрудники органов внутренних дел, Управления по чрезвычайным ситуациям, сотрудники скорой помощи и Городской клинической психиатрической больницы, службы пожарной безопасности, а также хоким и прокурор района.

Пятидесятилетний мужчина кричал, что настроен решительно. Больше часа его уговаривали подумать о семье, детях, но он никого не слушал. Тогда на место по указанию начальника ГУВД прибыли сотрудники мобильного отряда особого назначения, которые и спасли мужчину. Смотрите на видео, как это было.

С мужчиной работает психиатр.