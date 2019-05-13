Золотые стельки, или Как преступники пытались обмануть узбекских таможенников

Таможенники в Узбекистане обнаружили спрятанные под одеждой ювелирные украшения на 50 миллионов сумов. Также были обнаружены ценные вещи, спрятанные в подошве.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Узбекские таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий.

Как сообщает пресс-служба Таможенного комитета республики, на приграничном таможенном посту "Гишткуприк" УГТК по Ташкентской области была зафиксирована попытка ввоза золотых украшений на территорию Узбекистана.

Внимание таможенников привлек мужчина, прибывший на территорию страны из соседнего государства. Под одеждой у него были обнаружены не указанные в пассажирской таможенной декларации и не заявленные при устном опросе ювелирные украшения.

"Изготовленные из желтого цвета металла изделия были завернуты в полиэтиленовый пакет - 15 колец, два браслета, семь пар серег, три цепочки и три кулона. По предварительным подсчетам, общая сумма обнаруженных ювелирных украшений составила 50 миллионов сумов (их количество равняется 168 граммам)", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отмечают, что подобные попытки провоза контрабандных ювелирных украшений не единичны. Таможенники также при личном досмотре другого мужчины обнаружили украшения, спрятанные внутри подошвы обуви.

"Сумма обнаруженных 17 пар серег, 22 колец, 16 цепочек и четырех браслетов, которые гражданин пытался тайно пронести в Узбекистан, составила 7 миллионов сумов, а вес - 232 грамма", - указывается в сообщении пресс-службы Комитета.

Пресс-служба ГТК РУз Таможенники обнаружили спрятанные в подошве обуви ювелирные украшения

К такому же способу прибегла и женщина, попытавшаяся пронести в подошве обуви 30 пар серег, 42 кольца, девять кулонов, 31 цепочку и пять браслетов на общую сумму 13 миллионов сумов. Общий вес обнаруженных украшений составил 448 граммов.

Отметим, что по действующему законодательству физические лица, въезжающие на территорию Республики Узбекистан, имеют право беспошлинно ввозить ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней в количестве не более 65 граммов.

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки.