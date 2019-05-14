Драка водителей на дороге в Ташкенте: один в больнице, другой в тюрьме

Один из участников конфликта попал в больницу, а в отношении второго завели уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Два водителя в Ташкенте не поделили дорогу и подрались прямо на проезжей части, сообщает ГУВД Ташкента.

"Двадцать четвертого апреля в 11:30 в Чиланзарском районе 29-летний водитель автомобиля марки "Нексия-2" Обиджон Ч., двигаясь по Ташкентской кольцевой дороге, повздорил с 31-летним водителем автомобиля марки "Дамас" Хасаном И.", - говорится в сообщении.

По информации ГУВД, никто не хотел уступать дорогу и из-за этого мужчины применили насилие друг к другу. Как итог: Хасан И. с травмами средней тяжести оказался в больнице, а в отношении его обидчика Обиджона Ч. возбуждено уголовное дело по статье ("Хулиганство").

Правоохранители призывают автомобилистов быть взаимовежливыми и не проявлять агрессии.