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Задержанный преступник

Лжемилиционеры попались на вымогательстве в Ташкенте

© Sputnik / Tutov
Происшествия
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Преступники выдавали себя за оперативников, связанных с сотрудниками органов внутренних дел.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Аферисты, представившись сотрудниками органов внутренних дел, попытались выманить деньги у гражданина.

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, к правоохранителям обратился молодой человек, который рассказал, что 8 мая в момент, когда он выходил из аптеки, к нему подошли двое неизвестных, показали удостоверение оперативников и обвинили его в покупке психотропных веществ.

"Незнакомцы угрожали молодому человеку заключением под стражу. Затем они пообещали уладить проблему за вознаграждение в размере 1500 долларов. В результате потерпевший заплатил преступникам 500 долларов", - говорится в сообщении.

В результате оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками ГУВД был задержан временно нигде не работающий Мирали Т. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Теги:
Вымогательство, преступление, Ташкент



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