На границе Узбекистана остановлена контрабанда БАДов

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Сотрудники приграничного железнодорожного таможенного поста "Келес" пресекли ввоз в Узбекистан биологически активных добавок к пище (БАДов), сообщили в пресс-службе ГТК.
Женщина пыталась незаконно ввезти в страну 72 незадекларированные упаковки БАДов на общую сумму 18 миллионов сумов. Их нашли в ходе проверки поезда.
По факту правонарушения идут таможенные проверки.
Производство и ввоз биологически активных добавок (БАДов) официально регламентировали в Узбекистане в мае 2016 года. Разрешение на производство выдается юридическим и физическим лицам сроком на пять лет.
Со списком зарегистрированных в республике биологически активных добавок можно ознакомиться на сайте Минздрава.