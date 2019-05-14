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На границе Узбекистана остановлена контрабанда БАДов

© Sputnik / Денис Абрамов
Происшествия
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Женщина пыталась незаконно ввезти в республику более 70 упаковок товара неизвестного происхождения и качества.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Сотрудники приграничного железнодорожного таможенного поста "Келес" пресекли ввоз в Узбекистан биологически активных добавок к пище (БАДов), сообщили в пресс-службе ГТК.

Женщина пыталась незаконно ввезти в страну 72 незадекларированные упаковки БАДов на общую сумму 18 миллионов сумов. Их нашли в ходе проверки поезда.

По факту правонарушения идут таможенные проверки.

На границе Узбекистана остановлена контрабанда БАДов
© Пресс-служба ГТК Узбекистана
На границе Узбекистана остановлена контрабанда БАДов

Производство и ввоз биологически активных добавок (БАДов) официально регламентировали в Узбекистане в мае 2016 года. Разрешение на производство выдается юридическим и физическим лицам сроком на пять лет.

Со списком зарегистрированных в республике биологически активных добавок можно ознакомиться на сайте Минздрава.

Теги:
Узбекистан, контрабанда, БАД, Государственный таможенный комитет, таможенники



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