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Добыча золота в Забайкальском крае

Женщина проглотила кусок литого золота перед вылетом из Ташкента

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Происшествия
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Стоимость изъятого таможенниками золота — 4,2 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Сотрудники таможни международного аэропорта Ташкента обнаружили золото в желудке женщины, которая собиралась улететь из Узбекистана в другую страну.

Пассажирка заметно нервничала, таможенники заподозрили неладное и решили провести полное сканирование. В желудке женщины был найден целый "клад" — 19-граммовый кусок литого золота стоимостью 4,2 миллиона сумов.

Золотая посылка
© ГТК Узбекистана
Таможенники нашли в почтовой посылке украшения на 10 миллионов сумов
По факту правонарушения идут проверки. 

По данным Государственного таможенного комитета, наиболее активными каналами контрабандистов, переправляющих золотые изделия через аэропорт Ташкента, остаются авиарейсы в Баку, Стамбул и города Индии.

В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физическим лицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 30 граммов с обязательным указанием их в пассажирской таможенной декларации.

Теги:
аэропорт Ташкента, таможенники, Государственный таможенный комитет, золото



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