Женщина проглотила кусок литого золота перед вылетом из Ташкента

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Сотрудники таможни международного аэропорта Ташкента обнаружили золото в желудке женщины, которая собиралась улететь из Узбекистана в другую страну.

Пассажирка заметно нервничала, таможенники заподозрили неладное и решили провести полное сканирование. В желудке женщины был найден целый "клад" — 19-граммовый кусок литого золота стоимостью 4,2 миллиона сумов.

По факту правонарушения идут проверки.

По данным Государственного таможенного комитета, наиболее активными каналами контрабандистов, переправляющих золотые изделия через аэропорт Ташкента, остаются авиарейсы в Баку, Стамбул и города Индии.

В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физическим лицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 30 граммов с обязательным указанием их в пассажирской таможенной декларации.