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Милиция

В Самаркандской области убита семья из пяти человек - тела найдены в авто

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Среди убитых - пятнадцатилетний подросток и двое его старших братьев.

ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. Тела пятерых членов одной семьи найдены в салоне "Дамаса" в сходе граждан "Дустлик" Кушрабатского района Самаркандской области.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, в машине были обнаружены трупы работника фермы А.Х. (1969 г.р.), его жены З.Х. (1974 г.р.) и их сыновей: Ж.И. (1998 г.р.), А.И. (2002 г.р.) и О.И. (2004 г.р.).

У каждого убитого есть тяжкие телесные повреждения в области головы и лицевой части.

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На место трагедии срочно выехали первый заместитель генпрокурора, начальник Управления по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры, прокурор области, начальник областного Управления внутренних дел и члены оперативно-следственной группы.

Иштиханская районная прокуратура возбудила уголовное дело по пункту "а" части второй ст.97 Уголовного кодекса республики.

Сейчас круглосуточно проходят оперативно-разыскные и следственные действия. Ход расследования находится под особым контролем Генеральной прокуроры.

Теги:
уголовное дело, Убийство, Самаркандская область, Узбекистан



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