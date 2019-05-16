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Сотрудник МЧС России во время тушения пожара

В торговом комплексе в Янгиюле произошел пожар – жуткое фото последствий

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания проводов холодильника.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В торговом комплексе "Макро" в Янгиюле 16 мая произошел пожар, сообщили в Государственной службе пожарной безопасности. Огонь вспыхнул рано утром. 

Последствия пожара в торговом комплексе Макро в Янгиюле
© Пресс-служба ГУПБ МЧС Узбекистана
Последствия пожара в торговом комплексе "Макро" в Янгиюле

На месте работали пять пожарных экипажей. Спасателям удалось сохранить строительные конструкции здания и имущество на площади 750 квадратов. На первом этаже комплекса сгорели прилавки на площади 30 квадратных метров и три холодильника. Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания проводов холодильника. Специалисты устанавливают размер материального ущерба.

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На прошлой неделе на литейно-механическом заводе в Ташкенте произошел пожар, причиной стала утечка мазута. В результате происшествия никто не пострадал.

Теги:
торговый центр, Янгиюль, пожар



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