ТАШКЕНТ, 16 мая -Sputnik. Мужчина пытался незаконно вывезти из Узбекистана 25 тысяч долларов, передает пресс-служба ГТК республики.
Нарушителя задержали на приграничном таможенном посту "Гишткуприк". Перед тем, как отдать свою сумку на проверку, узбекистанец попытался незаметно переложить валюту в карман. Но таможенники разоблачили мужчину.
Кроме того, в одежде еще одного гражданина инспекторы нашли незадекларированные десять тысяч долларов.
Сейчас по выявленным правонарушениям проводятся таможенные проверки.
Напомним, физические лица могут вывозить наличную иностранную валюту из Узбекистана без каких-либо разрешений в пределах пяти тысяч долларов США.
Для того, чтобы вывезти большую сумму, резиденты республики должны получить разрешение Центробанка, а нерезидентам необходимо иметь пассажирскую таможенную декларацию, которая заполняется еще при въезде в страну. Указанная сумма в декларации должна быть не меньше вывозимой наличной валюты.