Узбекистанец постарался перепрятать пачки денег из сумки в карман, но ему не удалось провести таможенников.

ТАШКЕНТ, 16 мая -Sputnik. Мужчина пытался незаконно вывезти из Узбекистана 25 тысяч долларов, передает пресс-служба ГТК республики.

© Sputnik / Михаил Кутузов Узбекские таможенники нашли в машине пачки долларов – у водителя сдали нервы

Нарушителя задержали на приграничном таможенном посту "Гишткуприк". Перед тем, как отдать свою сумку на проверку, узбекистанец попытался незаметно переложить валюту в карман. Но таможенники разоблачили мужчину.

Кроме того, в одежде еще одного гражданина инспекторы нашли незадекларированные десять тысяч долларов.

Сейчас по выявленным правонарушениям проводятся таможенные проверки.

Напомним, физические лица могут вывозить наличную иностранную валюту из Узбекистана без каких-либо разрешений в пределах пяти тысяч долларов США.

Для того, чтобы вывезти большую сумму, резиденты республики должны получить разрешение Центробанка, а нерезидентам необходимо иметь пассажирскую таможенную декларацию, которая заполняется еще при въезде в страну. Указанная сумма в декларации должна быть не меньше вывозимой наличной валюты.