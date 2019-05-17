Ранним утром в Узбекистане произошло землетрясение

ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. В Узбекистане около 5:39 утра 17 мая произошло землетрясение, сообщает МЧС республики.

"Координаты: 38,13 градуса северной широты, 67,50 градуса восточной долготы. Магнитуда М=3,8. Глубина h=5 км. Расстояние от Ташкента - 378 км в южном направлении", - говорится в сообщении.

Сила подземных толчков в Термезе составила 2 балла. От эпицентра город отделяло 103 километра.

Напомним, министерства и ведомства Узбекистана активизируют сотрудничество с зарубежными странами и организациями по снижению рисков стихийных бедствий в рамках программы на 2019-2030 годы.

Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы была принята на Всемирной конференции ООН в марте 2015 года в Японии. Документ определяет комплекс мер экономического, правового и научного характера, позволяющих странам формировать свои национальные программы по снижению рисков бедствий.