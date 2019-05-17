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Сливочное масло

В Узбекистане изъяли десятки тонн просроченного масла из Литвы

CC0 / Pixabay
Происшествия
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Часть испорченной продукции уже поступила в продажу в местные розничные сети.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Сотрудники прокуратуры изъяли со склада в Зангиатинском районе Ташкентской области 22,5 тонны просроченного сливочного масла, произведенного в Литве. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе оперативного мероприятия был задержан мужчина, который пытался по поддельным документам продать 550 килограммов просрочки. По данным пресс-службы, часть продукции уже поступила в продажу в одном из местных торговых центров.

Лабораторный анализ показал, что продукция не соответствует требованиям жизни и безопасности потребителя. Просрочка на сумму 1,3 миллиарда сумов была изъята.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, идут следственные действия.

Теги:
Узбекистан, продукты, уголовное дело, Генпрокуратура Узбекистана



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